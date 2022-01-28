Иран: Отмена односторонних санкций против Сирии требует серьезных усилий

Посол и заместитель представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Захра Эршади в четверг вечером на заседании Совета Безопасности по ситуации и гуманитарным событиям в Сирии сказала, что односторонние санкции против Сирии продлили страдания народа и негативно сказались на работе гуманитарных организаций по оказанию помощи населению этой страны.

Касаясь недавней встречи Ирана, России и Турции в Астане, высокопоставленный иранский дипломат сказала, что на встрече государства-члены, как гаранты, призвали к улучшению гуманитарной ситуации в Сирии и призвали международное сообщество, ООН и гуманитарные организации увеличить свою помощь сирийскому народу.

На встрече заместитель представителя Ирана при Организации Объединенных Наций подтвердила позицию Исламской Республики Иран в отношении необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и заявила, что это может быть сделано только путем прекращения оккупации Сирии, прекращения израильского режима агрессия против Сирии, террористические угрозы и полная отмена незаконных и бесчеловечных санкций против сирийского народа.