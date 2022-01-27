27 янв. 2022 г., 09:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84628225
0 Persons

Иран: оккупанты должны покинуть Сирию без предварительных условий

Иран: оккупанты должны покинуть Сирию без предварительных условий

Тегеран, 27 января. ИРНА — Все иностранные силы, действующие на территории Сирии без разрешения Дамаска, должны быть выведены немедленно и без предварительных условий.

Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отметив, что кризис в Сирии не имеет военного решения, а лишь политическое.

"Суверенитет и территориальная целостность САР продолжают нарушаться либо в результате оккупации частей страны, либо в результате агрессии израильского режима и террористов", заявил иранский дипломат, выступая на заседании СБ ООН по политической ситуации в Сирии.

По его словам, проблемы и страдания сирийского народа продолжаются в результате оккупации, агрессии и введения незаконных и бесчеловечных санкций со стороны США и европейских стран.

Он подчеркнул, что кризис в Сирии не имеет военного решения, отметив, что он не может закончиться без восстановления его оккупации, восстановления суверенитета и территориальной целостности, противодействия угрозе терроризма.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha