Иран: оккупанты должны покинуть Сирию без предварительных условий

Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отметив, что кризис в Сирии не имеет военного решения, а лишь политическое.

"Суверенитет и территориальная целостность САР продолжают нарушаться либо в результате оккупации частей страны, либо в результате агрессии израильского режима и террористов", заявил иранский дипломат, выступая на заседании СБ ООН по политической ситуации в Сирии.

По его словам, проблемы и страдания сирийского народа продолжаются в результате оккупации, агрессии и введения незаконных и бесчеловечных санкций со стороны США и европейских стран.

Он подчеркнул, что кризис в Сирии не имеет военного решения, отметив, что он не может закончиться без восстановления его оккупации, восстановления суверенитета и территориальной целостности, противодействия угрозе терроризма.