Амир Абдоллахиян следит за последней ситуацией в Украине

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с послом Исламской Республики в Украине изучил последнюю ситуацию внутренних событий и иранцев, включая студентов, проживающих в стране.

Он также заявил о необходимых мер в случае чрезвычайной ситуации в Украине, поручив создать специальный комитет по этому вопросу.

Иранский министр и глава МИД РФ Сергей Лавров также в понедельник по телефону обсудили нагнетание некоторыми странами Запада нездоровой обстановки вокруг Украины.

Лавров во время разговора заявил, что информационная кампания Запада вокруг Украины касаемо "российской агрессии" несет провокационные цели.

Амир Абдоллахиян также подчеркнул необходимость урегулирования ситуации между Россией и Украиной мирным путем.