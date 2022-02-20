Трасс заявила о наихудшем сценарии российского вторжения в Украину

"Мы должны подготовиться к наихудшему сценарию, и этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе”, -сказала она. “Реальность такова, что Россия хочет повернуть время вспять — они хотят повернуть время вспять к 1990-м и раньше", отметила она.

"Я боюсь, что Россия показала, что они не серьезно относятся к дипломатии”, — сказала она. ”И мы должны быть сильными, потому что это единственное, что понимает Россия", добавила Трасс.

Из-за напряженности вокруг Украины, немецкая авиакомпания Lufthansa с 21 февраля по 28 февраля приостанавливает регулярные рейсы в Киев.

О приостановке полетов в Украину также сообщила австрийская Austrian Airlines – рейсы в Киев и Одессу отменяются с 20 февраля и до конца месяца.

19 февраля Австрия и Германия призвали своих граждан покинуть Украину из-за возможного вторжения России. Ранее в феврале полеты на территорию Украины приостановила нидерландская авиакомпания KLM.



С начала февраля западные страны предупреждали о скорой возможности военного вторжения России в Украину. 18 февраля сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" объявили о вывозе населения на территорию России из-за угрозы наступления ВС Украины на Донбасс. 19-го числа на территориях сепаратистских республик была объявлена всеобщая мобилизация.