ЕС отказался закрывать диппредставительства на Украине

«ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — говорится в тексте декларации.

По словам Борреля, присутствие сотрудников дипмиссий и рекомендации для поездок европейских граждан могут быть пересмотрены в случае необходимости с учетом ситуации в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта. В список вошла часть стран Евросоюза, в том числе Латвия, Греция, Нидерланды, Черногория, Эстония, Бельгия, Германия и Литва.