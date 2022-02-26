Польша принимает иранских граждан из Украины

Посольство Исламской Республики Иран в Польше с первого дня кризиса на Украине создало специальный штаб по поддержке сограждан, проживающих на Украине.

Как сообщает МВД Польши, в стране открыли 8 пограничных пунктов для украинских и неукраинских граждан.

Посольство Ирана в Варшаве круглосуточно готово отвечать на вопросы иранских граждан, и предпринимает усилия запланировать прямой рейс из Варшавы в Тегеран.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.