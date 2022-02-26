Польша принимает иранских граждан из Украины

Посольство Исламской Республики Иран в Польше с первого дня кризиса на Украине создало специальный штаб по поддержке сограждан, проживающих на Украине.
Как сообщает МВД Польши, в стране открыли 8 пограничных пунктов для украинских и неукраинских граждан.
Посольство Ирана в Варшаве круглосуточно готово отвечать на вопросы иранских граждан, и предпринимает усилия запланировать прямой рейс из Варшавы в Тегеран.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.
Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Посольство Ирана в Варшаве сообщило, что иранцы, проживающие на Украине, могут покинуть страну через Польшу.
Посольство Исламской Республики Иран в Польше с первого дня кризиса на Украине создало специальный штаб по поддержке сограждан, проживающих на Украине.
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