Iran Air готова организовать вывозные рейсы для граждан Ирана на Украине

"Iran Air готова осуществить спецрейсы для эвакуации граждан Ирана из Украины, как только получит соответствующее разрешение", говорится в сообщении.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что МИД готовит вывозные рейсы для иранских граждан на Украине.

"Министерство иностранных дел Ирана пытается получить разрешение для одного или нескольких спецрейсов для эвакуации иранских граждан из ряда регионов Украины", сказал Хатибзаде.

Кроме того, посольство Ирана в Киеве выступило с обращением к гражданам страны, находящимся на Украине, и призвало их покинуть ее территорию любыми способами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Кроме того, пресс-служба авиакомпании Iran Air заявила о готовности организовать вывозные рейсы для граждан Ирана на Украине. "Iran Air готов осуществить спецрейсы для эвакуации иранцев из Украины, как только получит соответствующее разрешение", - говорится в сообщении.