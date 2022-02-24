24 февр. 2022 г., 19:08
Journalist ID: 2177
News Code: 84662054
0 Persons

Тегеран готовит вывозные рейсы для эвакуации иранских граждан из Украины

Тегеран готовит вывозные рейсы для эвакуации иранских граждан из Украины

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в четверг, что МИД готовит вывозные рейсы для иранских граждан на Украине.

"Министерство иностранных дел Ирана пытается получить разрешение для одного или нескольких спецрейсов для эвакуации иранских граждан из ряда регионов Украины", сказал Хатибзаде.

"Конечно, мы не будем затягивать и осуществляем все возможное на местах", - заявил дипломат.

Ранее посольство Ирана в Киеве выступило с обращением к гражданам страны, находящимся на Украине, и призвало их покинуть ее территорию любыми способами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha