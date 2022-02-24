Тегеран готовит вывозные рейсы для эвакуации иранских граждан из Украины

"Министерство иностранных дел Ирана пытается получить разрешение для одного или нескольких спецрейсов для эвакуации иранских граждан из ряда регионов Украины", сказал Хатибзаде.

"Конечно, мы не будем затягивать и осуществляем все возможное на местах", - заявил дипломат.

Ранее посольство Ирана в Киеве выступило с обращением к гражданам страны, находящимся на Украине, и призвало их покинуть ее территорию любыми способами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.