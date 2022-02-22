Иран прокомментировал ситуацию на Украине

«Мы внимательно следим за вопросами, связанными с Украиной», отметил пресс-секретарь иранского МИДа.

Хатибзаде призвал все стороны в Украине урегулировать разногласия мирным путем через диалог. «К сожалению, интервенция и провокационные действия НАТО с участием США обострили ситуацию в регионе», подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В тексте одного из указов президента сказано, что Минобороны должно обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира». Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе и эвакуации гражданского населения.