Иранцы могут выехать из Украины в Словакию

После Польши, Словакия также будет принимать граждан Ирана, желающих покинуть Украину в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее посольство Ирана в Варшаве сообщило, что иранцы могут выехать из Украины в Польшу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Большинство западных стран осудили начало российской операции на Украине и начали вводить санкции.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым 25 февраля назвал обеспечение безопасности и здоровья иранских граждан, проживающих на Украине, серьезным приоритетом Ирана.