Иранцы могут выехать из Украины в Словакию

После Польши, Словакия также будет принимать граждан Ирана, желающих покинуть Украину в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее посольство Ирана в Варшаве сообщило, что иранцы могут выехать из Украины в Польшу.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Большинство западных стран осудили начало российской операции на Украине и начали вводить санкции.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым 25 февраля назвал обеспечение безопасности и здоровья иранских граждан, проживающих на Украине, серьезным приоритетом Ирана.
Тегеран, 26 февраля, ИРНА – Иранцы, проживающие на Украине, могут покинуть страну через Словакию. Об этом сообщает посольство Ирана в Австрии.
После Польши, Словакия также будет принимать граждан Ирана, желающих покинуть Украину в связи со сложившейся ситуацией.
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