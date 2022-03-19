19 мар. 2022 г., 08:37
Journalist ID: 2177
News Code: 84690165
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Обстрел Подольского района Киева

18 марта, в результате российско-украинской войны под удар попал Подольский район Киева. Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела Подольского района Киева погиб один человек, 19 пострадали.

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