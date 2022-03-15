Главы МИД Ирана и Украина подчеркнули необходимость защиты дипломатических объектов и отправки гуманитарной помощи

Амир Абдоллахиян в этом телефонном разговоре, объясняя позиции Исламской республики Иран, выступающей портив войны и стремящей к дипломатическому диалогу, назвал встречу глав МИД Украины и РФ в Турции важной и сделал акцент на продолжении и укреплении политического решения.

Амир Абдоллахиян указав на корни кризиса на стране сказал: Исламская республика Иран поддерживает любую политическую инициативу для решения конфликта. Мы против принятия двойных стандартов и войны на Украине, Йемене и Афганистане».

Глава МИД Ирана также указал на отправку гуманитарной помощи на границу с Польшей просителям убежище. «Исламская республика Иран в сотрудничестве с МИД Польши следит за размещением медицинской бригады Красного Полумесяца на границе Украина и Польши, чтобы оказать помощь просителям убежище», - отметил он.

Амир Абдоллахиян еще призвал украинскую сторону оказать помощь иранской семье из 4 человек, оказавшейся в зоне конфликта в стране.

Дмитрий Кулеба в свою очередь выразил благодарность за позиции Исламской республики Иран и отправку гуманитарной помощи на границу с Польшей и заявил, что правительство Украины сделает все возможное для защиты дипломатических объектов Ирана в стране.

Он по-прежнему подчеркнул позиции страны в отношении прекращения войны и сослался на свой с Сергеем Лавровым и призвал к продолжению переговоров по выходу из кризиса.