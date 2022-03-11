В Европе признали дискриминационную политику в отношении просителей убежища с Украины и Ближнего Востока

«Я должна сказать, что полностью условия въезда для просителей убежища с Украины отличаются от условий для просителей убежища на Ближнем Востоке, мы теперь более готовы», - заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — это беспрецедентный шаг, и существует солидарность между членами и в отношении украинских просителей убежища», - отметила она.

По его словам, члены ЕС до сих пор «сотрудничали» в принятии украинских просителей убежища, и в настоящее время нет необходимости перераспределять просителей убежища.

Официальный представитель ЕС предупредила о серьезной проблеме украинского кризиса с беженцами, Но в то же время она сказала, что единство стран в этом кризисе было беспрецедентным.

На сегодняшний день более 2,3 миллиона украинцев покинули страну, а еще 1,9 миллиона стали перемещенными лицами, сообщило в четверг вечером агентство ООН по делам беженцев.

Детский фонд ООН также сообщил, что более миллиона детей уже покинули Украину.

Президент России Владимир Путин в понедельник 21 февраля раскритиковал Запад за то, что он не обращает внимания на озабоченность Москвы безопасностью, заявив, что его страна признает независимость Донецкой и Луганской республик и подписала в Кремле соглашения о сотрудничестве и дружбе с их лидерами.

В своем выступлении по российскому национальному телевидению утром в четверг 24 февраля Путин объявил о военных действиях на Донбассе и призвал украинские силы сложить оружие и вернуться домой.