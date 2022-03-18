США развернули более 300 биолабораторий по всему миру

"Украина, возможно, - это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который распоряжается деятельностью этих лабораторий", отметил Лавров.

Министр заявил о необходимости создания механизма реагирования на разработки в военно-биологической сфере. "Нам необходим механизм, который позволил бы реагировать, который позволил бы добиться транспарентности в этой военно-биологической деятельности где бы то ни было, на собственной территории или за пределами", сказал он.

Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США

По словам Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что американские политики подтолкнут главу Белого дома Джо Байдена к более конфронтационному сценарию по Украине, хотя в Киеве понимают, что президент США не допустит создания бесполетной зоны.

Санкционное давление на Россию продолжится

министр иностранных дел РФ добавил, что Запад продолжит вводить санкции против России, однако страна к этому уже привыкла.

"Это санкционное давление продолжится. Они [Запад] также сейчас угрожают пятой волной санкций, может быть, после этого будет еще одна волна, однако мы к этому привыкли", - сказал он.

"Как сказал президент [России Владимир] Путин, мы являемся чемпионом по числу санкций, которые были введены в отношении РФ. Более 5 тыс. индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введенных против КНДР и Ирана", - заметил глава дипведомства.

Денацификация Украины подразумевает отмену дискриминационных для русскоязычных законов

По его словам, денацификация на Украине подразумевает отмену не только законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но и законов, которые дискриминируют русскоязычное население.

По его словам, русскоязычные подвергались «фантастической дискриминации» на Украине, «их очень обижали».

Как продолжил министр, Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы.

"Цель операции — защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь на протяжении восьми лет", отметил Лавров.

Целью демилитаризации Украины остаются гарантии безопасности, основанные на неразделимой общей безопасности для Украины, России и всех стран Европы.

Америка стремится к однополярному миру

По словам Лаврова, Власти Соединенных Штатов стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего.

"Оценка происходящего, с моей точки зрения, четко свидетельствует о том, что Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня, это будет американская деревня. Может быть, американский салун — вы знаете, где все пляшут под дудку сильнейшего», — сказал министр.