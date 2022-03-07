Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым

При этом основное внимание было уделено восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. Подчеркнуто, что реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации.

Касаясь визита в Тегеран Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, обе стороны заявили, что МАГАТЭ в настоящее время находится на правильном пути технического сотрудничества с Ираном и достигнута хорошая договоренность.

«Мы серьезно работаем над достижением хорошего и прочного соглашения в Вене. До сих пор был достигнут хороший прогресс, но, несмотря на достигнутый прогресс, некоторые вопросы еще не решены в Вене, что требует политического решения со стороны Запада», - заявил глава МИД Ирана.

Подчеркнув необходимость эффективного снятия санкций, Амир Абдоллахияном отметил: «Достижение договоренности в Вене может расширить круг различного сотрудничества Исламской Республики Иран с другими странами, в том числе с ее партнерами».

Как сказал глава МИД Ирана, «понятно, что сотрудничество Исламской Республики Иран с любой страной, в том числе и с Россией, не должно быть затронуто санкционной атмосферой.

Сергей Лавров также в свою очередь подчеркнул необходимость сотрудничества между Ираном и Россией в различных сферах, в том числе в различных сферах торгово-экономических отношений.

Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, включая сирийское урегулирование и ситуацию на Украине.