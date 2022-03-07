7 мар. 2022 г., 15:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84674770
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Иран не допустит влияния иностранного фактора на переговоры по снятию санкций, заявил Амир Абдоллахиян

Иран не допустит влияния иностранного фактора на переговоры по снятию санкций, заявил Амир Абдоллахиян

Тегеран, 7 марта, ИРНА - Подчеркнув позицию Исламской Республики Иран для сохранения красных линий, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что страна не допустит, чтобы какой-либо иностранный фактор затрагивал национальные интересы страны на переговорах в Вене по отмене санкций.

В понедельник Хосейн Амир Абдоллахиян принял участие в заседании с группой членов иранского парламента.

В ходе встречи Амир Абдоллахиян рассказал о последних событиях в сфере внешней политики, особенно в контексте переговоров в Вене, а также о событиях на Украине.

Он также обменялся мнениями членов иранского парламента по этим вопросам.

На встрече министр иностранных дел разъяснил события, связанные с переговорами в Вене, подчеркнув готовность Исламской Республики Иран завершить заключение хорошего и прочного соглашения, и определил решимость Ирана соблюдать красные линии и особо подчеркнул эффективные экономические гарантии и максимальное соблюдение интересов Исламской Республики Иран.

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