Иран не допустит влияния иностранного фактора на переговоры по снятию санкций, заявил Амир Абдоллахиян

В понедельник Хосейн Амир Абдоллахиян принял участие в заседании с группой членов иранского парламента.

В ходе встречи Амир Абдоллахиян рассказал о последних событиях в сфере внешней политики, особенно в контексте переговоров в Вене, а также о событиях на Украине.

Он также обменялся мнениями членов иранского парламента по этим вопросам.

На встрече министр иностранных дел разъяснил события, связанные с переговорами в Вене, подчеркнув готовность Исламской Республики Иран завершить заключение хорошего и прочного соглашения, и определил решимость Ирана соблюдать красные линии и особо подчеркнул эффективные экономические гарантии и максимальное соблюдение интересов Исламской Республики Иран.