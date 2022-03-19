19 мар. 2022 г., 22:47
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Судебное расследование дела самолета МАУ является длительным процессом

Судебное расследование дела самолета МАУ является длительным процессом

Тегеран, 19 марта. ИРНА — Глава судебной власти Вооруженных Сил Ирана Ахмад Реза Пурхаган заявил, что судебное расследование украинского самолета авиакомпании МАУ, сбитого над Тегераном в январе 2020 года является длительным процессом.

"Дело об украинском самолете, в котором также участвовал ряд иностранных граждан и имеет международный характер, требует тщательной экспертной работы, должны быть расследованы все аспекты катастрофы, и этот процесс сам по себе занимает много времени", сказал Пурхаган в субботу в интервью ИРНА.

8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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