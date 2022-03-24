24 мар. 2022 г., 10:31
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News Code: 84694531
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Россия выдворяет ряд американских дипломатов 

Россия выдворяет ряд американских дипломатов 

Тегеран, 24 марта. ИРНА —  МИД России вручил американскому дипломату ноту со списком выдворяемых из страны сотрудников посольства в ответ на действия Вашингтона, сообщили в министерстве.

"Вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata", в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН", — отметили в ведомстве.

В МИД РФ также сообщили, что американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

28 февраля США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны были покинуть США до 7 марта.

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