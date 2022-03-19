Захарова посоветовала Западу сосредоточить энергию на удовлетворение обоснованных требований Ирана

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российскую линию в поддержку восстановления иранской "ядерной сделки".

По ее словам, попытки поставить под сомнение приверженность России "перезапуску" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном – это нечистоплотная игра тех, кто не хочет признавать прежних ошибок и нарушений.

"Серьезные переговоры, особенно такие, когда речь идет о судьбе важнейших международных договоренностей, как СВПД, не терпят суеты и спекуляций в публичном пространстве. Вынуждены еще раз обратиться к теме российских требований в контексте венских переговоров по реанимированию СВПД. К этому подталкивают тиражируемые различными представителями на Западе слухи и домыслы относительно того, на чем настаивала наша страна и чего добилась", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, российская сторона приложила немало сил и времени для того, чтобы переговоры о восстановлении реализации СВПД состоялись и привели к конкретным решениям.

По ее словам, мировое сообщество прекрасно помнит, кто пускал под откос "ядерную сделку" и чинил препятствия выполнению резолюции СБ ООН 2231.

"Этот губительный курс провалился и был отвергнут всеми здравыми силами, включая Россию. Возобладал наш тезис об отсутствии разумной альтернативы сохранению СВПД и созданию условий для его устойчивой реализации в соответствии с изначально согласованными обязательствами и параметрами", - говорится в комментарии.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, те, кто сейчас ведет нечистоплотную игру вокруг СВПД, по-прежнему занимаются поиском "крайнего", чтобы возложить на него ответственность за развал "ядерной сделки".

"Такие номера у них точно не пройдут. Советуем западным коллегам сосредоточить свою энергию на том, как удовлетворить обоснованные требования иранской стороны по доводке комплексного решения Совместной комиссии. Они прекрасно знают, о чем идет речь", - отметила Захарова.