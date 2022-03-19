19 мар. 2022 г., 08:23
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Захарова посоветовала Западу сосредоточить энергию на удовлетворение обоснованных требований Ирана

Захарова посоветовала Западу сосредоточить энергию на удовлетворение обоснованных требований Ирана

Тегеран, 19 марта. ИРНА — Советуем западным коллегам сосредоточить свою энергию на том, как удовлетворить обоснованные требования иранской стороны по доводке комплексного решения Совместной комиссии по СВПД.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя российскую линию в поддержку восстановления иранской "ядерной сделки".

По ее словам, попытки поставить под сомнение приверженность России "перезапуску" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном – это нечистоплотная игра тех, кто не хочет признавать прежних ошибок и нарушений.

"Серьезные переговоры, особенно такие, когда речь идет о судьбе важнейших международных договоренностей, как СВПД, не терпят суеты и спекуляций в публичном пространстве. Вынуждены еще раз обратиться к теме российских требований в контексте венских переговоров по реанимированию СВПД. К этому подталкивают тиражируемые различными представителями на Западе слухи и домыслы относительно того, на чем настаивала наша страна и чего добилась", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, российская сторона приложила немало сил и времени для того, чтобы переговоры о восстановлении реализации СВПД состоялись и привели к конкретным решениям.

По ее словам, мировое сообщество прекрасно помнит, кто пускал под откос "ядерную сделку" и чинил препятствия выполнению резолюции СБ ООН 2231.

"Этот губительный курс провалился и был отвергнут всеми здравыми силами, включая Россию. Возобладал наш тезис об отсутствии разумной альтернативы сохранению СВПД и созданию условий для его устойчивой реализации в соответствии с изначально согласованными обязательствами и параметрами", - говорится в комментарии.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, те, кто сейчас ведет нечистоплотную игру вокруг СВПД, по-прежнему занимаются поиском "крайнего", чтобы возложить на него ответственность за развал "ядерной сделки".

"Такие номера у них точно не пройдут. Советуем западным коллегам сосредоточить свою энергию на том, как удовлетворить обоснованные требования иранской стороны по доводке комплексного решения Совместной комиссии. Они прекрасно знают, о чем идет речь", - отметила Захарова.

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