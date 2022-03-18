В Иране назвали бесполезным избирательный политический подход к правам человека

"Исламская Республика Иран осуждает предвзятый, несправедливый и необоснованный доклад, который наполнен искаженной и неверной информацией", сказал Хатибзаде.

Он отметил, что Иран осуждает односторонние принудительные меры и отказ спецдокладчика говорить о негативном воздействии мер на пользу прав человека, что является признаком отсутствия беспристрастности, а также недостатка его доклада, представленного на 49-й очередной сессии Совет по правам человека.

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран представил свои собственные подробные комментарии к докладу, который был официально опубликован Советом по правам человека ООН.

Отвергнув выдвинутые спецдокладчиком ложные обвинения, основанные на неверных данных из предвзятых источников, таких как террористические группы и враги Ирана, Хатибзаде подчеркнул, что Тегеран постоянно представляет свои собственные комментарии по таким сообщениям. "Несмотря на то, что Тегеран не принимает миссию специального докладчика и считает, что резолюция Совета по правам человека делается в политических целях, докладчики игнорируют искреннее отношение Ирана, что также является доказательством того, что такие доклады делаются в политических целях и являются предвзятыми попытками против Исламской Республики", указал дипломат.

"Иран исключает двойные стандарты и лицемерный подход Запада к вопросам прав человека в этой стране", сказал он, добавив, что Тегеран привержен поддержке и улучшению прав человека во всем мире.

Он также отметил, что Иран продолжает улучшать ситуацию с правами человека иранского народа на фоне односторонних и принудительных мер со стороны США.