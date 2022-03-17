ООН сообщила о гибели 10 тыс. детей в Йемене из-за войны

По его словам, 10200 детей погибли или пострадали в ходе конфликта в Йемене, который продолжается уже почти семь лет.

Гутерриш также заявил, что «эта ситуация ухудшилась еще по мере сокращения бюджета на помощь Йемену. Всемирная продовольственная программа также была вынуждена сократить продуктовые пайки наполовину из-за дефицита бюджета и такая ситуация продолжится».

По сообщению ООН, необходимо 4.27 млрд. долларов, чтобы помощь 17.3 млн. людям в Йемене.

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