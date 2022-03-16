Женщины по всему миру не пользуются равными правами, вице-президент Ирана

Хазали сделала это заявление в интервью ИРНА в Нью-Йорке на полях 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.

"Исламская Республика Иран представила отчет о проблемах, возникших для иранских женщин и детей после введения санкций, в частности запрета на ввоз лекарств в Иран", отметила Хазали.

"Во время встречи с представителями других стран мы поделились общими вопросами, которые поднимаются о женщинах, детях и семьях, о программах, которые были реализованы, и программах, которые выполняются, и было принято решение продолжить сотрудничество с некоторыми странами", указала она.

66-й сессия Комиссии ООН по положению женщин проходит с 14-го по 25-е марта в Нью-Йорке. Мероприятие посвящено достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек в контексте политики и программы в области изменения климата, окружающей среды и снижения риска бедствий.