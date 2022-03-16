МИД РФ заявил о точечной "дошлифовке" соглашения о возвращении к иранской ядерной сделке

"Обсуждение по ряду принципиальных и при этом весьма чувствительных аспектов еще не завершено. Идет точечная "дошлифовка" текста. Надеемся, что коллеги на Западе отдают себе отчет в том, какая ответственность лежит на их плечах", - говорится в комментарии.

Заявления о том, будто Россия требует "немыслимого", делаются теми, кто в очередной раз грешит против истины или не владеет всей полнотой информации. Не мы тормозим заключение договоренности о "перезапуске" СВПД. Наша задача - своевременно подобрать ключи к проблеме, которая создана отнюдь не Россией и не должна смазать результат стольких усилий, - указано в комментарии. - Вопросов к нам быть не может".

Дипломат обратила внимание на то, что в последние дни высокопоставленные представители администрации США, а также ряд влиятельных западных СМИ принялись обсуждать тему якобы создаваемых Россией "помех" восстановлению реализации СВПД.

"Информационные вбросы на этот счет быстро раздулись до размеров политической сенсации, на чем ее авторы стремятся заработать себе очки", - отметила она.

Подоплекой этого является стремление затушевать то, что именно США в мае 2018 года пошли на односторонний разрыв всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе и допустили массу грубых нарушений резолюции СБ ООН 2231, добавила Захарова.

"Россия все эти годы настойчиво добивалась, чтобы США отказались от курса на подрыв консенсусных решений Совета Безопасности ООН и вернулись к неукоснительному выполнению всех своих международных обязательств в этой связи. Эта позиция не менялась", - отметила дипломат.

Законность требований

По словам Захаровой, стремительно меняющаяся международная обстановка, агрессивные нападки на Россию со стороны США и Европейского союза заставили задуматься, как не допустить того, чтобы на месте устраняемых в контексте СВПД санкционных "завалов" Запада в отношении Ирана не появились новые барьеры, мешающие нормализации международного сотрудничества с Тегераном в различных областях.

"Реакция американских и европейских переговорщиков в Вене свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают должное законности наших требований, - подчеркнула дипломат. - В текст готовящейся договоренности внесены необходимые дополнения, призванные обеспечить надежную защиту всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности - в том числе с непосредственным подключением наших специалистов, а также, например, российско-иранского сотрудничества по АЭС "Бушер" - от пагубного воздействия антироссийских ограничений со стороны США и Евросоюза".