Визит главы МИД Ирана в Москву

Амир Абдоллахиян поблагодарил Россию за конструктивные усилия в Вене

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве поблагодарил Россию за конструктивные усилия в Вене для достижения соглашения и отмены санкций.



Он на своей двусторонней встрече с министром иностранных дел России заявил, что независимо от международных событий, для Исламской Республики Иран важно развитие отношений с Россией. «Мы сегодня собрались здесь, чтобы рассмотреть отношения двух стран. В ходе недавней встречи иранского президента Эбрахима Раиси с лидером России Владимиром Путиным достигнуты важные соглашения между двумя сторонами», добавил он.

«Как вы уже сказали, сегодня также мы будем обсудить события в Украине, Афганистане, Йемене, Сирии, Палестине и остальные международные вопросы», подчеркнул министр.

Лавров заявил о выходе "на финишную прямую" диалога о возобновлении СВПД

Реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть продолжена, договоренность об этом почти достигнута, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Уверен, перспективы еще более впечатляющие, учитывая в том числе выход на финишную прямую договоренности о возобновлении всеобъемлющего плана действия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал он в начале переговоров с со своим иранским коллегой.

Лавров отметил, что товарооборот между Россией и Ираном уверенно растет, несмотря на внешние факторы.

"Отрадно, что несмотря на все известные факторы наш товарооборот уверенно растет рекордными темпами. Увеличился в прошлом году почти на 80%, превысив 4 миллиарда долларов", - отметил он.

"Москва и Тегеран ведут подготовку документов, которые должны будут зафиксировать новое качество российско-иранского партнерства", заявил Лавров.

"У нас готовятся новые важные документы, которые призваны зафиксировать новое качество нашего партнерства", - сказал он.

По его словам, РФ также ценит объективную позицию Ирана по ситуации на Украине. "Хочу отметить, что мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит на Украине", - сказал руководитель российского дипведомства.

Амир Абдоллахиян назвал венские переговоры главной темой встречи с Лавровым

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян по прибытии в Москву выразил надежду, что сегодншняя встреча со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проложит путь к хорошему, стабильному и сильному соглашению в Вене на фоне взаимодействии Ирана и России.

"Первоочередная задача в том, чтобы рассмотреть реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Раиси в Москву", заявил иранский министр.

Вторую цель визита Амира Абдоллахияна – ситуация вокруг Украины и последни региональные и международные события.

«Мы не можем быть равнодушным к этому вопросу, мы решительно осуждаем войну в Украине, Афганистане, Йемене и любой точке мира», добавил он.

По словам министра, Иран считает неправильным введение односторонних санкций против стран и народов, и призывает к политическому урегулированию кризиса в Украине.

Главы МИД Ирана и РФ обсудят СВПД в Москве

Как отмечается в заявлении МИД РФ, данная встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 7 марта 2022 года, очно встречались в Москве 20 января 2022 г. «на полях» визита в Россию Президента ИРИ Эбрахима Раиси.

Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте вышедшего на финишную прямую переговорного процесса в Вене.

Будет затронута текущая ситуация на Украине в контексте специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.

По сирийскому урегулированию принципиальная позиция Москвы и Тегерана заключается в поддержке безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны. Стороны придают важное значение эффективному взаимодействию в рамках Астанинского формата.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств «сверят часы» по другим актуальным региональным сюжетам, включая обстановку на Каспии, в Афганистане, Закавказье, зоне Персидского залива, Йемене, а также ближневосточное урегулирование.

Россия приветствует решение о начале процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, принятое в ходе саммита ШОС в Душанбе в сентябре 2022 г. Отмечаем прогресс на переговорах по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС.

Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, российско-иранские отношения развиваются поступательно. Продолжается интенсивный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Поддерживаются регулярные двусторонние контакты по линии глав внешнеполитических ведомств, парламентов, иных государственных структур и организаций.

Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия. Враждебные шаги стран Запада в части введения против нашей страны незаконных ограничительных мер не воспрепятствуют сохранению у России настроя на поступательное укрепление всего комплекса многопланового партнерства с ИРИ.