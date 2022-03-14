14 мар. 2022 г., 13:27
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Иран продолжает переговоры до достижения сильной сделки

Иран продолжает переговоры до достижения сильной сделки

Тегеран, 14 марта, ИРНА – Иран будет участвовать в переговорах в Вене до тех пор, пока не добьется «сильной сделки», отвечающей всем законным и логическим требованиям. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в понедельник.

«Все столпы иранского государства, несмотря на всю внешнюю и внутреннюю шумиху, упорно трудятся для сохранения и продвижения национальных интересов Ирана. Мы будем участвовать в переговорах в Вене до тех пор, пока не добьемся «сильной сделки», отвечающей всем нашим законным и логическим требованиям», написал он в своем Twitter.
11 марта на венских переговорах по восстановлению СВПД объявлена пауза. Делегации вернулись в столицы для консультаций. Работа по некоторым аспектам будущей договоренности по восстановлению ядерной сделки продолжается. 

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