Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина

Как сообщает Интерфакс, Салливану заявлено, что подобные высказывания ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

«21 марта вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, «подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва». «Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», - сообщает МИД РФ.

Ранее Джо Байден назвал Путина военным преступником и криминальным диктатором и убийцей.

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