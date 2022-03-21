21 мар. 2022 г., 19:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84692556
0 Persons
T T

Tags

Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина

Послу США вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина

Тегеран, 21 марта, ИРНА – Министерство иностранных дел РФ сегодня вручил послу США в стране Джону Салливану ноту протеста в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина.

Как сообщает Интерфакс, Салливану заявлено, что подобные высказывания ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

«21 марта вызванному в министерство иностранных дел Российской Федерации послу США Джону Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, «подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва». «Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», - сообщает МИД РФ.

Ранее Джо Байден назвал Путина военным преступником и криминальным диктатором и убийцей.

Twitter: @irnarussian
Telegram: IRNA на русском

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha