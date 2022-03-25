В Минобороны Китая призвали США объяснить сообществу цель военных биологических программ

«В открытых источниках говорится, что десятки биологических лабораторий на Украине работают в соответствии с приказами Министерства обороны США», — заявил У Цянь.

«Биологическое оружие является оружием массового уничтожения, а деятельность по биологической милитаризации представляет собой серьезную проблему, касающуюся международного мира и безопасности и интересов безопасности всех стран. Деятельности США в этой сфере не хватает прозрачности, и есть риски безопасности, которые нельзя игнорировать», – сказал он.

По словам представителя Минобороны КНР, у его страны возникают вопросы о действительных намерениях США при осуществлении этих проектов. Китай хочет знать, почему информация об этих проектах не обнародовалась, и какое отношение к зарубежным биолабораториям имеет Минобороны США?

Напомним, в четверг, 24 марта, в Министерстве обороны России заявили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, руководителем которого является сын президента США Хантер Байден, причастен к финансированию деятельности биологических лабораторий на Украине.