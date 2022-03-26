Аль-Хуси назвал США, Великобританию и Израиль агрессорами в Йемене

Выступая на церемонии по случаю национального дня сопротивления в Йемене, он заявил, что Вашингтон объявил агрессию в Йемене, чтобы представить США как наблюдатель и архитектур этой войны.

По его словам, США, Великобритания и Израиль являются архитекторами агрессии против Йемена, а Саудовская Аравия и ОАЭ – исполнители нападения. «Другие члены военной коалиции против Йемена также были наняты за деньги», добавил он.

26 марта 2015 Саудовская Аравия во главе коалиции арабских стран начала агрессию против Йемена, чтобы вернуть вышедшего в отставку йеменского президента Мансура Хади Аль-Хади в страну.

ООН, Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ неоднократно предупреждали, что народ Йемена из-за продолжения наступлений агрессоров сталкивается с голодом и гуманитарной катастрофой, беспрецедентной в прошлом веке.