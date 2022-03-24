Война в Йемене привела эту страну к худшей гуманитарной катастрофе века

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Исламской Республики в преддверии 7-й годовщины начала агрессии Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией против Йемена.

"Разрушительная война и жестокая блокада коалицией против йеменского народа привели эту стойкую страну к худшей гуманитарной катастрофе века, и прямые и непрямые последствия этой войны коснулись в первую очередь ни в чем не повинного мирного населения, женщин и детей, выразились в уничтожении жизненно важной инфраструктуры и экономики Йемена", говорится в заявлении иранского МИД.

"Совершившая агрессию коалиция за минувшие семь лет не ограничилась бомбежками и ракетными ударами, она приступила к самой жестокой экономической войне и блокаде Йемена, препятствуя поступлению туда продовольствия, топлива и других товаров первой необходимости", отмечается в документе.

"Исламская Республика Иран неизменно выступает в поддержку любой справедливой и действенной инициативы в пользу устранения блокады, установления перемирия и начала внутрийеменских переговоров без вмешательства извне в свете предпринимаемых специальным посланником ООН усилий и считает выработанное самими йеменцами политическое урегулирование единственным выходом из кризиса в Йемене", говорится в заявлении ведомства.