Агрессия саудовско-американской «коалиции» унесла жизни более 6 тыс. женщин и детей в Йемене

Йеменский центр по защите прав человека «Айн-аль-Инсания» опубликовал доклад о гуманитарной ситуации в стране после семи лет военных действий.

По данным центра, общее число жертв агрессии оценивается в 46 262 человек, в том числе 17 734 погибших и 28 528 раненых.

Количество погибших детей оценивается в 4017 человек, а раненых — в 4586 человек. Также сообщается, что число женщин, погибших в ходе военных действий, достигло 2434, количество раненых оценивается 2910.

Согласно докладу йеменского центра, за семь лет удары были нанесены по 590 069 домам, 1 612 мечетям, 410 больницам и медицинским учреждениям, 1 214 школам и учебным заведениям. "Кроме того, удары были нанесены по 15 аэропортам, 16 портам, 2573 историческим объектам, 139 спортивным объектам, 60 медиа-центрам и 375 туристическим центрам", следует из доклада.