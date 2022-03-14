14 мар. 2022 г., 17:56
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В Иране заявили, что предвзятый подход СБ противоречит политическому процессу по урегулированию йеменского кризиса

В Иране заявили, что предвзятый подход СБ противоречит политическому процессу по урегулированию йеменского кризиса

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи провел в понедельник телефонные переговоры со спецпосланником МИД Швеции по Йемену Петером Семнебю.

"Во время телефонного разговора дипломаты последние события в Йемене", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

Хаджи, в частности, подверг критике Совет Безопасности ООН за предвзятый подход в отношении кризиса в Йемене, на который повлияли лобби стран-агрессоров, отметив, что это противоречит политическому процессу по урегулированию йеменского кризиса и углубляет недоверие между сторонами конфликта.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества для содействия урегулированию кризиса в Йемене и скорейшему прекращению нынешней гуманитарной катастрофы в этой стране.

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