11 мар. 2022 г., 09:42
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Йеменские партии осудили встречу Эрдогана и Герцога

Йеменские партии осудили встречу Эрдогана и Герцога

Тегеран, 11 марта, ИРНА - Йеменские движения, так называемые «совместные встречи» в Сане в четверг вечером решительно осудили встречу между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Израиля Исхаком Герцогом в Анкаре.

Эта группа заявила, что встреча приведет к нарушению прав угнетенного палестинского народа и его их дела.

Стороны «совместной встречи» в Йемене подтвердили свою твердую и принципиальную позицию по отношению к палестинскому народу, учитывая центральный вопрос исламской уммы, решительно осудили его игнорирование, открыто выступили против него.

Стороны констатировали, что прием турецкими властями лидера сионистского режима можно считать волей свободолюбивых народов, стремящихся освободить узурпированные земли и восстановить свои права, против которых сговорились какие-то правительства.

Глава сионистского режима встретился вчера 10 марта с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Эрдоган назвал поездку «исторической и новой поворотной точкой» в двусторонних отношениях.

Это был первый визит лидера сионистского режима в Турцию, который был встречен волной осуждения со стороны турецких граждан и палестинского народа, а также групп сопротивления и мусульманских народов в регионе.

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