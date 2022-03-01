1 мар. 2022 г., 16:59
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News Code: 84667465
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Резолюция Совета Безопасности по Йемену имеет негативные последствия для мира: МИД

Резолюция Совета Безопасности по Йемену имеет негативные последствия для мира: МИД

Тегеран, 1 марта, ИРНА – Официальный представитель МИД Саид Хатибзаде заявил, что резолюция Совбеза по йеменскому кризису и использованная в ней литература будут иметь негативные последствия для мирного процесса и еще больше оттолкнут позиции сторон конфликта.

Реагируя на недавнюю резолюцию Совета Безопасности по йеменскому кризису, Саид Хатибзаде сказал: «к сожалению, на эту резолюцию и использованную в ней литературу повлияли политические соображения и лоббирование стран коалиции-агрессора, противоречащие существующим усилиям по возобновлению политического процесса, что будет иметь негативные последствия для мирного процесса».

«С началом йеменской войны предвзятое и нереалистичное представление о Йемене во главе с главными сторонниками вторжения в Йемен в Совете Безопасности ООН не только не повлияло на ослабление кризиса, но явилось фактором увековечивания самой страшной человеческой трагедии века», - добавил он.

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