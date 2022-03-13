13 мар. 2022 г., 15:08
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Министр информации Йемена осудил массовую казнь в Саудовской Аравии

Министр информации Йемена осудил массовую казнь в Саудовской Аравии

Тегеран, 13 марта, ИРНА - Министр информации правительства национального спасения Йемена Зейфулла аш-Шами назвал казнь Саудовской Аравией 81 человек, включая 41 шиитов из города Эль-Катиф, большим убийством.

Он отметил, что это убийство сделано под руководством США.
Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило Министерство внутренних дел королевства в Twitter.
Оппозиционные саудовские СМИ обнаружили, что 41 из 81 казненных были шиитами, которые ранее были задержаны правительством страны под различными предлогами.
По данным саудовского МВД, среди приговоренных к смерти были семь йеменцев, а также много молодых людей с востока Саудовской Аравии, где проживает шиитская община страны, выступающая против правления семьи Аль Сауд.

Twitter: @irnarussian 
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