Министр информации Йемена осудил массовую казнь в Саудовской Аравии

Он отметил, что это убийство сделано под руководством США.

Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило Министерство внутренних дел королевства в Twitter.

Оппозиционные саудовские СМИ обнаружили, что 41 из 81 казненных были шиитами, которые ранее были задержаны правительством страны под различными предлогами.

По данным саудовского МВД, среди приговоренных к смерти были семь йеменцев, а также много молодых людей с востока Саудовской Аравии, где проживает шиитская община страны, выступающая против правления семьи Аль Сауд.

Twitter: @irnarussian

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