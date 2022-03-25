Вооруженные силы Йемена объявили о проведении третьей операции по прорыву блокады в саудовском тылу

Вооруженные силы Йемена объявили в пятницу о проведении третьей операции по прорыву осады в саудовском тылу.

«В ответ на продолжение несправедливой осады мы провели третью операцию по прорыву осады», - заявил представитель йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сари в видеообращении, добавив, что операция была проведена с использованием партий баллистических и крылатых ракет и военно-воздушных сил.

«Объекты Aramco в Джидде и жизненно важные объекты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде были атакованы», - сказал он, добавив, что «нефтеперерабатывающий завод в Рас-эль-Тануре и нефтеперерабатывающий завод в Рабиге были атакованы большим количеством беспилотных летательных аппаратов».

Он подчеркнул, что ВС «без колебаний будут расширять свои военные операции до прекращения агрессии и снятия блокады».

Краткое заявление совпало с сегодняшним заявлением саудовской коалиции о том, что средства ПВО «уничтожили баллистическую ракету, запущенную в сторону саудовского города Джизан».

«Ограниченный пожар вспыхнул на распределительной станции в Самте, Джизан, после того, как вражеский снаряд попал в распределительную станцию в провинции Самта», - сказал он.