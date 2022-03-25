ОПЕК предупредила ЕС по поводу запрета поставок нефти из РФ

Основные члены ОПЕК, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, пытались придерживаться нейтрального курса между Западом и Москвой, в то время как ОПЕК+, группа, в которую входит Россия, избегала украинского вопроса на своих политических встречах.

ЕС, который в значительной степени зависит от российской нефти, уже ввел жесткие санкции в отношении России, включая замораживание активов ее центрального банка. Блок обсуждает вопрос о том, следует ли и как вводить санкции в отношении российской энергетической отрасли.

Официальные лица ОПЕК, включая генерального секретаря Мохаммеда Баркиндо, встретились с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 16 марта, чтобы обсудить «чрезвычайные времена» для энергетического рынка, сообщил Симсон в Twitter.

Один из источников в ОПЕК сообщил, что обеспокоенность группы была доведена до сведения ЕС. «Они очень хорошо информированы», — сказал источник, отказавшись назвать его имя.

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с 2008 года из-за проблем с поставками, вызванных войной на Украине, что привело к росту цен на топливо для потребителей, которые уже столкнулись с более высокой инфляцией по мере восстановления экономики после пандемии COVID-19.

По словам источника в ОПЕК, отказ от запрета на российскую нефть будет означать, что члены ЕС «убедились в своих энергетических реалиях, а не в своих желаниях».