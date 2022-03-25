МИД Ирана объявил о готовности проведения 5-го раунда переговоров с Саудовской Аравией

Связи между Ираном и Саудовской Аравией столкнулись с проблемами, и мы изо всех сил стараемся держать двери для диалога между двумя странами открытыми, сказал Амир Абдоллахиян в интервью ливанскому телеканалу Almayadeen TV.

Он отметил, что именно Саудовская Аравия разорвала связи с Ираном, в то время как Тегеран поддерживает дружественные отношения со многими арабскими странами, включая Кувейт и ОАЭ.

Высокопоставленный дипломат Ирана также заявил, что противоречивое поведение Саудовской Аравии, такое как казнь 81 человека, повлияло на ее отношения с Тегераном, и Иран не забудет гибель 460 иранских граждан в результате трагедии в Мине.

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия заявила, что казнила 81 человека в ходе крупнейшей массовой казни за последние десятилетия. Активисты заявили, что 41 человек были мусульманами-шиитами из восточного региона Катиф, который исторически был горячей точкой между правительством, в котором доминируют сунниты, и шиитским меньшинством.