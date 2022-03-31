Израильские военные убили двух палестинцев на Западном берегу Иордана

Стычки между палестинской молодежью и израильскими военными произошли в ходе рейда силовиков в город Дженин.

Во время рейда израильскими силами были убиты 23-лений мужчина и 17-летний подросток, пятеро получили ранения.

Врачи сообщили, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее оккупационные силы Израиля арестовали 24 палестинца в различных районах Западного берега реки Иордан.

Оккупанты вторглись в селение Хусан к западу и район Аль-Абаят к востоку от Вифлеема, поселок Яабуд и селение Бир Эль-Баша к юго-западу и югу от Дженина, квартал Айн-Мисбах в Рамалле, поселок Бейт-Рима и селение Дейр Абу-Мишаль к северо-западу и западу от города, лагерь беженцев Балата к востоку от Наблуса и селение Кафр-Каддум к востоку от Калькилии, где провели обыски в домах палестинцев и арестовали 21 человека.