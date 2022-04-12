Недавние события в Палестине имеют серьезные последствия для будущего Израиля, заявил Насрулла

Указав на нормализацию отношений между Израилем и несколькими арабскими странами, включая Бахрейн и ОАЭ, Насрулла в понедельник заявил, что это будет иллюзией со стороны Израиля, если он думает, что предательство некоторых арабских государств заставит палестинскую молодежь отступить, сообщает Al Mayadeen.

Генеральный секретарь Хезболлы отметил, что героические действия палестинского народа, его храбрость и стойкость, а также его борьба за достойную жизнь и его надежда на освобождение святых мест мусульман должны быть со всем уважением отмечены.

В последние недели палестинцы провели серию смертоносных операций против израильтян, в том числе в Тель-Авиве, причем группы сопротивления приветствовали эти операции как законный ответ на преступления Израиля против палестинского народа.

Насрулла призвал народ Ливана и исламского мира к массовому участию в митингах в этом году, посвященных всемирному дню Аль-Кудс, который выпадает на последнюю пятницу священного месяца Рамадан.

Он обвинил посольство США в Бейруте в попытке отложить парламентские выборы в Ливане и сказал, что одной из целей отложения голосования является снижением явки избирателей.

Йеменская война

Что касается войны саудовской коалиции в Йемене, Насрулла отметил, что он приветствует двухмесячное прекращение огня, вступившее в силу 3 апреля. Он также выразил надежду, что перемирие послужит отправной точкой политического урегулирования войны, которая началась 26 марта 2015 года.

«С самого начала мы призывали к прекращению войны и кровопролития», подчеркнул он, добавив, что единственным решением войны в Йемене является диалог.