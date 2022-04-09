Хатибзаде назвал сопротивление единственным выбором палестинского народа для свободы

«Расизм, репрессия, убийство, тюремное заключение, ограничения и ежедневное унижение угнетенного палестинского народа, а также неприкрытый терроризм сионистского режима апартеида являются первопричиной всех беспорядков на оккупированных территориях», отметил пресс-секретарь МИД Ирана, прокомментируя недавние события в оккупированной Палестине.

Хатибзаде назвал борьбу с оккупантами законным, очевидным и естественным правом беззащитного палестинского народа и ответом на неоднократные нападения сионистов на святыни Иерусалима, а также на преступления и продолжающиеся агрессии оккупационного израильского режима против людей, находящихся в тяжелых условиях.

По его словам, Исламская Республика Иран поддерживает чаяния Палестины и освободительную борьбу его народа.

Он призвал все страны, правительства и международное сообщество действовать в соответствии с принципом самообороны против оккупации и терроризма сионистского режима, чтобы обеспечить безопасность палестинского народа и предотвратить сионистскую агрессию и злодеяния в Палестине.



Представитель МИД Ирана заявил, что единственным решением палестинского кризиса является проведение референдума с участием всех основных жителей Палестины. Указав на мятежный, беззаконный и нарушающий характер сионистского режима, Хатибзаде назвал сопротивление единственным выбором палестинской нации.