Палестинские группы выступили за исключение Израиля из Африканского союза

Двухдневный 35-й саммит Африканского союза (АС) начал в субботу свою работу в столице Эфиопии Аддис-Абебе под председательством президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди.

Движение сопротивления ХАМАС выступило против членства сионистского режима в данном союзе, назвав согласие на присутствие Израиля, даже как наблюдателя нарушением Уставы прав человека Африканского союза и его ценностей.

ХАМАС призвал африканские страны к солидарности с палестинским народом не допустить Израилю вновь стать членом в Африканском союзе.

Как отмечается в заявлении, основные принципы Африканского союза делается упор на борьбу с колониализмом и расизмом, в то время как оккупационный сионистский режим занимается государственным терроризмом и совершает всевозможные жестокие преступления против палестинского народа, его земли и его святынь. Он проводит политику расовые чистки, на что также обращают внимание многие международные правовые институты и организации, последним примером чего является доклад Международная амнистия.

В 2021 году Израиль вновь получил статус наблюдателя в Африканском союзе (АС).