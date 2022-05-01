Амир Абдоллахиян встретился с замглавы МИД Норвегии в Тегеране

Указав на 115-летнюю историю дипломатических отношений между Ираном и Норвегией, Амир Абдоллахиян заявил о важности расширения политических, торговых и парламентских связей.
Министр также назвал присутствие иранцев, проживающих в Норвегии, в различных политических, экономических и научных сферах страны ценным имуществом для укрепления отношений между двумя странами.
Стороны также подчеркнули необходимость политических консультаций двух стран на уровне заместителей ведомств в целях расширения двустороннего сотрудничества.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана также заявил о позиции Исламской Республики по событиям в Украине, Афганистане и Йемене.
Туне на этой встрече назвал дипломатические контакты с Ираном одним из важных приоритетов внешней политики Норвегии в регионе. Он также от имени министра иностранных дел своей страны вновь приглашал иранского министра принять участие в саммите в Осло.
Амир Абдоллахиян также пригласил свою норвежскую коллегу посетить Тегеран с визитом.
Тегеран, 1 мая, ИРНА – Заместитель министра иностранных дел Норвегии Хенрик Туне в воскресенье встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Тегеране.
Указав на 115-летнюю историю дипломатических отношений между Ираном и Норвегией, Амир Абдоллахиян заявил о важности расширения политических, торговых и парламентских связей.
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