Амир Абдоллахиян призвал к оказанию консульских услуг иранцам в Румынии

Посол Исламской Республики Иран в Румынии Хоссейн Садат Мейдани на встрече с министром иностранных дел передал доклад о своей миссии и последней ситуации вокруг двусторонних отношений между Тегераном и Бухарестом.
Указав на значимость отношений между Ираном и Румынией, Амир Абдоллахиян также подчеркнул необходимость реализации двусторонних соглашений и разрешению проблем иранских граждан в Румынии.
Тегеран, 1 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в субботу призвал оказать нормальные консульские услуги иранским гражданам, проживающим в Румынии.
Посол Исламской Республики Иран в Румынии Хоссейн Садат Мейдани на встрече с министром иностранных дел передал доклад о своей миссии и последней ситуации вокруг двусторонних отношений между Тегераном и Бухарестом.
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