Амир Абдоллахиян призвал к оказанию консульских услуг иранцам в Румынии

Посол Исламской Республики Иран в Румынии Хоссейн Садат Мейдани на встрече с министром иностранных дел передал доклад о своей миссии и последней ситуации вокруг двусторонних отношений между Тегераном и Бухарестом.

Указав на значимость отношений между Ираном и Румынией, Амир Абдоллахиян также подчеркнул необходимость реализации двусторонних соглашений и разрешению проблем иранских граждан в Румынии.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

