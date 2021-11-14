В Иране назвали увеличение числа иностранных студентов приоритетом миннауки

Он на встрече с послом Румынии в Тегеране Мирелой Карменом Греку заявил о возможности расширения научно-технических связей между двумя странами.
Дадашпур заявил, что министерство науки Ирана серьезно стремится к расширению сотрудничества с Румынией, и призвал к обмену студентами и преподавателями между двумя странами.
По его словам, министерство науки приветствует создать платформу для ознакомления студентов обеих стран с университетами Ирана и Румынии, привлечения румынских студентов в иранские университеты и наоборот.
Посол Румынии также поддержала это предложение, и пригласила Дадашпура посетить высшие учебные заведения страны.
Она также призвала министерство науки Ирана увеличить долю румынских университетов в ежегодном рейтинге академических институтов.
Стороны договорились подготовить меморандум о взаимопонимании в сфере науки.
Тегеран, 14 ноября, ИРНА – Глава иранской организации по делам студентов Хашем Дадашпур назвал увеличение числа иностранных студентов приоритетом министерства науки Ирана.
Он на встрече с послом Румынии в Тегеране Мирелой Карменом Греку заявил о возможности расширения научно-технических связей между двумя странами.
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