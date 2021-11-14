В Иране назвали увеличение числа иностранных студентов приоритетом миннауки

Он на встрече с послом Румынии в Тегеране Мирелой Карменом Греку заявил о возможности расширения научно-технических связей между двумя странами.

Дадашпур заявил, что министерство науки Ирана серьезно стремится к расширению сотрудничества с Румынией, и призвал к обмену студентами и преподавателями между двумя странами.

По его словам, министерство науки приветствует создать платформу для ознакомления студентов обеих стран с университетами Ирана и Румынии, привлечения румынских студентов в иранские университеты и наоборот.

Посол Румынии также поддержала это предложение, и пригласила Дадашпура посетить высшие учебные заведения страны.

Она также призвала министерство науки Ирана увеличить долю румынских университетов в ежегодном рейтинге академических институтов.

Стороны договорились подготовить меморандум о взаимопонимании в сфере науки.