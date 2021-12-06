Иран и Румыния расширят сотрудничество в области сельского хозяйства

"Последнее заседание совместной торгово-экономической комиссии между Ираном и Румынией проходила в Бухаресте пять лет назад. Мы надеемся, что эта встреча может стать отправной точкой для возобновления сотрудничества между двумя странами", сказал Сарафрази на встрече с послом Румынии в Тегеране.

"Румыния - мировой лидер по выращиванию сои. Учитывая, что одной из проблем сельского хозяйства Ирана является удовлетворение потребностей в кормах для животных, особенно в соевых бобах, Иран стремится поставлять этот продукт из Румынии различными способами", сказал он.