6 дек. 2021 г., 22:21
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News Code: 84568038
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Иран и Румыния расширят сотрудничество в области сельского хозяйства

Иран и Румыния расширят сотрудничество в области сельского хозяйства

Тегеран, 6 декабря. ИРНА — Глава Центра общественных связей и международных отношений министерства сельскохозяйственного джихада Алиморад Сарафрази заявил, что научно-техническое и сельскохозяйственное сотрудничества между Ираном и Румынией будут расширяться.

"Последнее заседание совместной торгово-экономической комиссии между Ираном и Румынией проходила в Бухаресте пять лет назад. Мы надеемся, что эта встреча может стать отправной точкой для возобновления сотрудничества между двумя странами", сказал Сарафрази на встрече с послом Румынии в Тегеране.

"Румыния - мировой лидер по выращиванию сои. Учитывая, что одной из проблем сельского хозяйства Ирана является удовлетворение потребностей в кормах для животных, особенно в соевых бобах, Иран стремится поставлять этот продукт из Румынии различными способами", сказал он.

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