Грубое осквернение Священного Корана под предлогом свободы слова

14 апреля в 15:30 по местному времени, датское ультраправое движение «Жесткий курс» (Stram Kurs) попытался сжечь священную книгу мусульман — Коран и провести антиисламские демонстрации, но протесты мусульман не позволили провести такую акцию в назначенное время. Однако в 17:00 часов лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» Расмус Палудан под охраной полиции сжег Коран.

Расмус Палудан, лидер партии является датским депутатом, который также имеет шведское гражданство, известен антиисламизмом. Он также основал «Жесткий курс» в 2017 году. Борьба с иммиграцией и Антиисламизм являются одними из основных целей датского ультраправого движения.

Он, получивший от полиции разрешение собрать своих сторонников, 15 апреля вновь повторил ту же акцию в Ринкби. Этот преднамеренный и провокационный акт вызвал волну протестов против этого антиисламского акта.

Многие видные должностные лица и деятели подвергли критику полицию и правительство Швеции за то, что они не восприняли всерьез эту акцию, которая является явным нарушением прав человека и преступлением с юридической точки зрения.

Глава Центра отношений мусульман в Дании Майкл Себастьян Аббаси обвинил Расмуса в создании хаоса против мусульман. Он также раскритиковал полицию Швеции, которая разрешила Расмусу совершить такой акт.

Прокомментируя этот акт, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил: "Исламская Республика Иран решительно осуждает сожжение экземпляра Священного Корана в Линчепинге (Швеция) датским расистским и экстремистским элементом, которое было совершено под защитой шведской полиции под предлогом свободы слова".

Он добавил, что преднамеренное повторение антиисламского кощунственного акта в Швеции в месяц Рамадан задело чувства мусульман как в Швеции, так и во всем мире.



Такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Катар, Индонезия и Ирак также назвали этот акт провокационным и оскорблением святыни мусульман.

Политика двойных стандартов Запада по свободе слова

Западные страны прибегают к понятию «свобода слова» для оправдания таких антиисламских действий, в то время как на основе международного права свобода слова никоим образом не оскорбляет верования других религий и национальностей. Это свидетельствует о пренебрежении Западом прав, закрепленных в международных документах, на ратификации которых он часто настаивал.

Политика двойных стандартов Запада по свободе слова такова, как будто свобода есть только для собственных граждан, а не для иммигрантов.

С другой стороны, как отметил видный профессор Каирского университета доктор Хасан Нафех, официальные лица стран, претендующих на свободу слова, не принимают ответственность за такие действия из-за так называемой свободы слова. Однако нужно спросить, почему нет свободы слова в отношении скептицизма в отношении Холокоста и проблем, связанных с Израилем.

Он считает, что Запад приняла политику двойных стандартов по оскорблению святыни, так как он предотвращает критику вокруг Холокоста, но допускает оскорблению Ислама.

Говоря об этом вопросе, верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи также отметил, что почему западные страны означают оскорбление священных и божественных пророков, свободу выражения; но они не разрешают проводить научные исследования о Холокосте. Эти слова также раскрывают противоречивость взглядов и действий западных правительств.

«Отказ от осуждения такого великого преступления под предлогом свободы слова является полностью неприемлемым, неверным и демагогичным», отметил лидер, комментируя скандала журнала "Шарли Эбдо".

Необходимость серьезного судебного иска против оскорбительных действий в отношении святыни на Западе

Как сообщает турецкое информационное агентство Анадолу, хотя на Западе говорят, что нет красной линии для свободы слова и нет ограничений или исключений в отношении духовных ценностей, история двойных стандартов Запада в отношении свободы слова показывает, что нет подобных актов против христианских и иудейских ценностей. Поскольку такие действия запрещены мощными религиозными институтами и организациями этих религий. Таким образом, приходит на ум, что свобода слова на Западе может применяться только против ислама и мусульман.

Автор статьи считает, что продолжение этой череды антиисламских ультраправых акций является результатом слабости мусульман, которые реагируют только в случае возникновения таких событий. Именно по этой причине они играют с чувствами мусульман.

Подчеркнув необходимость сотрудничества с правовыми институтами в Европе, автор также указывает на решение Суда по правам человека от 25 октября 2018 года, которое называет оскорбление пророка, Священного Корана и ислама вне рамки прав человека.

Продолжение таких грубых действий в целях осквернения исламских ценностей свидетельствует о том, что Европа и Запад все больше становятся удушающей тюрьмой для мусульман.

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