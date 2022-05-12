Лидер призвал арабский мир противостоять преступлениям сионистского режима

Верховный лидер в четверг подчеркнул необходимость расширения политического и экономического сотрудничества двух стран, назвал решение региональных проблем диалогом без вмешательства иностранных элементов.

«Упрочение и стабильность отношений Ирана и Катара идут на пользу двум странам, и мы надеемся, что этот визит станет новой точкой отсчета в развитии сотрудничества», отметил лидер.

Лидер назвал десятилетние насилия мерзких сионистов в отношении народа Палестины горьким фактом и ударом по миру Ислама и арабскому миру. «Исламская Республика ожидает от арабского мира, что в ответ на эти преступления он недвусмысленно выйдет на арену политических действий», добавил аятолла Хаменеи.

«Во время событий, которые имели место в прошлом году в квартале Шейх Джаррах, поддержка некоторыми арабскими странами народа Палестины не была даже в той мере, в какой выступили некоторые европейцы», подчеркнул лидер.

«Если арабские страны не занимают позиции в отношении многодесятилетних преступлений сионистского режима из страха или алчных побуждений, пусть знают, что оккупационный режим сегодня находится в положении, когда к нему ни алчность не проявишь, ни бояться не следует», пояснил лидер Исламской революции.

По словам лидера, региональные государства путем диалога могут разрешить вопросы региона. «Проблемы Сирии и Йемена также могут быть решены путем переговоров, конечно, ни с позиции слабости, в то время как другие стороны, в основном США и другие, опираются на военную и финансовую мощь», добавил лидер.

«Сионисты создают коррупцию, куда бы они ни попали, и они не могут дать никакой власти или привилегий странам. Поэтому мы, региональные государства, должны максимально укреплять наши отношения путем консенсуса и сотрудничества», заключил аятолла Хаменеи.

Указав на высокую позицию верховного лидера в исламском мире, эмир Катара назвал преступления сионистского режима ужасными. «Мы все должны противостоять происходящим в Палестине», добавил он.

Говоря об экономических отношений двух стран, эмир Катара заявил, что благодаря активизации экономической комиссии между двумя странами торговое сотрудничество в следующем году будет развивать в значительной мере.

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