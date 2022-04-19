Репрессии против протестующих мусульман в Швеции под предлогом защиты свободы слова

История событий: 15 апреля в 15:30 по местному времени, датское ультраправое движение «Жесткий курс» (Stram Kurs) попытался сжечь священную книгу мусульман — Коран и провести антиисламские демонстрации, но протесты мусульман не позволили провести такую ​​акцию в назначенное время. Однако в 17:00 часов лидер датского ультраправого движения «Жесткий курс» Расмус Палудан под охраной полиции сжег Коран.

Расмус Палудан, лидер партии является датским депутатом, который также имеет шведское гражданство и основал «Жесткий курс» в 2017 году. Борьба с иммиграцией и Антиисламизм являются одними из основных целей датского ультраправого движения.

В 2018 году Расмус Палуден назвал ислам и мусульман врагами мира и призвал стереть их с лица Земли.

Неоднократное сожжение Корана в различных городах Швеции привело к тому, что разгневанные протестующие вышли на улицы, а вмешательство полиции для подавления протестов привело к в массовым беспорядкам и повреждению общественного имущества. На данный момент правительства Ирана, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии, Пакистана, Катара, Турции и Египта вместе с ливанским движением «Хизбалла» осудили это оскорбление в отдельных заявлениях.

Важность вопроса: В 2020 году полиция не позволила датскому политику въехать в Швецию, но в ответ его сторонники сожгли Коран в его отсутствие. В том же году протесты мусульман снова превратились в беспорядки экстремистскими элементами. На этот раз Швеция не возражала против его приезда и позволила ему сжечь Коран в мусульманских районах, несмотря на многочисленные просьбы мусульман.

Палудан предпринял аналогичные действия в последние годы в датской столице Копенгагене и других городах, где протесты мусульман превратитлсь в беспорядки после вмешательства полиции.

Поддержка шведской полицией сожжения Корана вызывает сомнение, потому что Палудан уже пытался сжечь Коран в других европейских странах, таких как Германия и Франция, но был остановлен полицией.

Представитель полиции южной Швеции Ким Хильд заявил в субботу, что полиция не будет отзывать разрешение на демонстрацию сторонников Stram Kurs, потому что в Швеции, где защищено право на свободу слова, для этого нужны очень серьезные основания.

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