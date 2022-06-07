Глава МИД Ирана отправился с визитом в Индию

По данным ИРНА, целью его визита стало проведение встреч с высокопоставленными лицами Индии. Визит направлен на развитие отношений между двумя странами и консультации по двусторонним и международным вопросам.
Тегеран, 7 июня, ИРНА – Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по официальному приглашению своего индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара отправился в страну.
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