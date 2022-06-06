6 июн. 2022 г., 09:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84778697
T T
0 Persons

Tags

Амир Абдоллахиян: соглашение по СВПД может быть достигнуто, если США и Евротройка будут реалистичными

Амир Абдоллахиян: соглашение по СВПД может быть достигнуто, если США и Евротройка будут реалистичными

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Соглашение по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнуто, если США и Евротройка (Франция, Германия и Великобритания) будут реалистичными.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"Провел переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по поводу переговоров по снятию санкций и дальнейших действий", написал Амир Абдоллахиян в своем Twitter.

"Если инициаторы антииранской резолюции в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) пойдут по подходу угроз, то они несут ответственность за все последствия", добавил он.

Он подчеркнул, что Иран приветствует хорошее, надежное и прочное соглашение. "Соглашение по СВПД может быть достигнуто, если США и Евротройка будут реалистичными", заключил министр.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha