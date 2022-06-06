Амир Абдоллахиян: соглашение по СВПД может быть достигнуто, если США и Евротройка будут реалистичными

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"Провел переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем по поводу переговоров по снятию санкций и дальнейших действий", написал Амир Абдоллахиян в своем Twitter.

"Если инициаторы антииранской резолюции в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) пойдут по подходу угроз, то они несут ответственность за все последствия", добавил он.

Он подчеркнул, что Иран приветствует хорошее, надежное и прочное соглашение. "Соглашение по СВПД может быть достигнуто, если США и Евротройка будут реалистичными", заключил министр.

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